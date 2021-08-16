Снегоуборочная техника (Снегоуборщики)
В случае сильных зимних осадков, снегоуборочные машины смогут помочь справиться с последствиями. Любой покупатель столкнется с проблемой выбора качественного и надежного оборудования для уборки снега. Для того чтобы сделать правильный выбор и купить качественный снегоубощик, необходимо учитывать ряд важных факторов. Для начала стоит обратить внимание на тип двигателя, который вам наиболее подходит. Различаются они по двум основным признакам: бензиновый и электрический вид, с мощностью мотора от 2 до 12 литров. Бензиновые снегоуборщики отличаются автономностью, более мощные.
Электрические имеют большую маневренность по сравнению с приборами первой группы и зависят от подключенного провода к сети. Не требуется никаких физических усилий при эксплуатации самоходных моделей снегоуборщиков. Подобные конструкции идеальны для небольшой территории, для уборки снега. Более компактными считаются несамоходные агрегаты хоть и имеют более скромные технические характеристики. Именно благодаря этому, им не составит труда справиться с сугробами в узких проходах. В большинстве случаев машины оснащены колесами, которые легко меняются или накачиваются в случае необходимости. Гусеничные машины необходимы на участках с неровной поверхностью.
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