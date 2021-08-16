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Достаточно53 990 руб./шт
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Наш флагманский магазин садовой техники Market-T.
Наша компания была открыта в Москве, но центральный физический магазин с большим ассортиментов выставочных агрегатов для показа покупателям находится возле Зеленограда на Ленинградском шоссе по адресу Московская область. Микрорайон Искра, с2С деревня Чашниково. Для вас магазин у удобном расположении, с большой парковкой для покупателей на трассе Ленинградского шоссе в стороны Москвы. На территории магазина так же находится сервисный центр для ремонта и обслуживания садовой техники. На выставке представленная линейка оборудования Stihl, Husqvarna, MTD, Champion, Cube cadet. Профессиональные продавцы торгового зада проконсультируют вас по оборудованию находящемуся в наличии и под заказ. Мы являемся официальными дилерами представленных брендов, и предоставляем официальную гарантию и обслуживание проданного оборудования.
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